В Тельманово запустили попавшую под обстрел насосную станцию

Как сообщили в пресс-службе КП "Вода Донбасса", насосная станция, которая сегодня ночью попала под мощный обстрел запущена.
«Только что нам удалось запустить насосную станцию третьего подъема. Энергетики с трудом восстановили линии электропередачи, чтобы люди поскорее смогли поучить воду в свои дома», — проинформировал в КП "Вода Донбасса".
Также в компании добавили, сейчас объект работает в аварийном режиме, работы по восстановлению продолжаются.
«Административные здания насосной станции получили серьезные повреждения, ряд стен вообще вот-вот рухнут. Восстановительные работы еще впереди», — подчеркнул представитель «Воды Донбасса».