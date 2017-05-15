В Донецкой области повысят тарифы на водоснабжение и водоотведение

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В Донецке действуют прежние тарифы на воду. Повышений не было!

С нового года в Донецкой области поднимут тарифы на воду

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