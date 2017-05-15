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В Донецкой области повысят тарифы на водоснабжение и водоотведение

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Общество / ЖКХ
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В Донецкой области повысят тарифы на водоснабжение и водоотведение

Коммунальное предприятие "Компания" Вода Донбасса "заявляет о намерении осуществить повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение за экономической необоснованности.

Доходы от услуг предприятия, по информации КП «Вода Донбасса», даже полностью не покрывают расходы.

- Таким образом, доходы от услуг водоснабжения и водоотведения, которые получает предприятие, рассчитываются по тарифам, которые не обеспечивают 100-процентного возмещения расходов предприятия и не являются экономически обоснованными в условиях, так как не основанные на бюджетных и налоговых положениях, ценах и тарифах , количественных показателях, объемах услуг, предоставляемых в 2017-2018 годах. Учитывая изложенное, а также проведение на территории Донецкой области антитеррористической операции, и как следствие уменьшение количества потребителей, и постоянный рост расходов по независящим от деятельности предприятия причинам при неизменных в предыдущем году тарифах на техническую воду по 2016 году от услуг водоснабжения и водоотведения Компанией получено убытков на сумму 910, 3 млн грн, - сообщают в пресс-службе компании.

Кроме того, такая экономическая ситуация не позволяет предприятию проводить закупку материалов для ремонта сетей, а также своевременно расплачиваться за коммунальные услуги.

Расчетные тарифы КП "Компания" Вода Донбасса "(с НДС) составляют:

по воде:

- для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения - 8,41 грн / м3, повышение на 71,4%;

- для потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения - 20,35 грн / м3, повышение в 2,1 раза;

- по технической напорной воде - 4,36 грн / м3, повышение соответственно в 5,5 раз, в 4,5 раза, на 92,2%;

- по обеспечению технической пропускной воде - 0,32 грн / м3, повышение соответственно в 3,75 раза, в 2 раза;

- по обеспечению технической оборотной водой всех потребителей - 0,32 грн / м3, повышение в 3,75 раза;

по централизованному водоотводу:

- для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения - 9,79 грн / м3, повышение в 2,2 раза;

- для потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения - 14,75 грн / м3, повышение на 71,0%.

До ТеБе


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