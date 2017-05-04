В ЛНР заявляют, что Украина на 85% сократила подачу воды в «республику»

Сегодня, 4 мая, в 2 часа ночи украинская сторона без уведомления на 85% сократила поставку воды с Западной фильтровальной станции (ЗФС-2) на территорию, подконтрольную «ЛНР». Об этом заявляют на предприятии «ЛНР» «Лугансквода».
В сообщении сказано, что без водоснабжения могут остаться неподконтрольные украинской власти Стаханов (Кадиевка), Кировск и Брянка. Также сообщается об ограничении подачи воды в неподконтрольные Антрацит, Красный Луч (Хрустальный) и Перевальск.
Как сообщалось ранее, в ночь на 11 марта была прекращена подача воды с Западной фильтровальной станции на территорию «ЛНР». Украинская сторона объяснила ситуацию аварией на магистральном водоводе, которая будет ликвидирована к вечеру 11 марта.
При этом 6 марта из-за долгов по расчетам Украина прекратила подачу воды на подконтрольную «ЛНР» территорию с Петровской насосной станции. И Петровская, и Западная насосные станции являются подразделениями КП «Попаснянский водоканал».
Напомним, КП «Попаснянский водоканал», которое находится на подконтрольной украинским властям территории Луганской области, 90% вырабатываемых объемов воды поставляет на подконтрольную «ЛНР» территорию Луганщины. Так, западная фильтровальная станция (ЗФС) в районе Лисичанска подает воду в неподконтрольные Стаханов (Кадиевка), Кировск, Брянку, Первомайск, Красный Луч (Хрустальный), Антрацит и Алчевск. Петровский водозабор в Станично-Луганском районе обеспечивает водой ряд жилых массивов неподконтрольного Луганска.
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