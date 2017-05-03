Спасатели рассказали о ситуации с водоснабжением Авдеевки

По состоянию на 13:00 сегодня, 3 мая, централизованное водоснабжение прифронтовой Авдеевки отсутствовало. Вода поступала в город самотеком. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«По состоянию на 13:00 3 мая электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует, но в настоящее время вода с Донецкой фильтровальной станции поступает самотеком. Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. м. Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ при условии безопасности работников», – сказано в сообщении.
Обеспечение населения водой осуществляется и путем подвоза воды автомобилями. Для подвоза технической воды населению в старую часть города (30% от общего количества населения) от коммунального предприятия службы единого заказчика задействовано 2 емкости по 5 куб. м. От Главного управления ГСЧС в Донецкой области для подвоза питьевой воды задействована 1 единица техники.