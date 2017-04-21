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ЛНР с 25 апреля останется без электричества

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Общество / ЖКХ
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ЛНР с 25 апреля останется без электричества

Генеральный директор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай анонсировал прекращение поставок электроэнергии на временно неподконтрольную Украине территорию.

«С 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону», – сказал Грицай.

По его словам, в ЛЭО получили документы с ГП «Энергорынок», которые подтверждены документами с Министерства топлива и энергетики за подписью министра Насалика, о том, что с указанной даты будет полностью прекращен переток на неподконтрольные территории.

Сейчас технические службы проводят определенные мероприятия, и с 25 апреля переток должен быть полностью прекращен. В данный переток попадает полностью и Попаснянский водоканал.

ЛОТ


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