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Покровск останется без воды? Долг водоканала – 25 млн грн

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Общество / ЖКХ
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Покровск останется без воды? Долг водоканала – 25 млн грн

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) задолженность коммунального предприятия «Покровскводоканал» перед компанией «Вода Донбасса» достигла критической суммы – 24 млн 746 тыс. грн. В свою очередь, у «Воды Донбасса» накопились большие долги за электроэнергию. Об этом рассказал директор Красноармейского регионального производственного управления компании «Вода Донбасса» Игорь Юдин.

Игорь Юдин отметил, что единственным выходом из ситуации остается взыскание задолженности в судебном порядке.

«В конце прошлого года мы предлагали руководству Покровска направить часть свободных остатков местного бюджета на погашение задолженности водоканала перед "Водой Донбасса". Эти средства предполагалось использовать в качестве зачета при нашей оплате электроэнергии. Такой механизм был предусмотрен распоряжением Донецкой областной военно-гражданской администрации еще в 2015 году. Однако Покровск в подобной схеме взаимозачетов не участвовал», – рассказал директор Красноармейского РПУ.

По словам Игоря Юдина, Покровский городской голова Руслан Требушкин предложил отложить рассмотрение этого вопроса до конца отопительного сезона. Все это время компания «Вода Донбасса» исправно поставляла воду, давая возможность обеспечивать город теплом. Между тем «Покровскводоканал» еще на несколько миллионов увеличил свой долг.

Руководитель Красноармейского РПУ привел неутешительную статистику. В конце 2015 года задолженность водоканала перед «Водой Донбасса» составляла 7 млн 592 тыс. грн. 2016-й начался с долгом всего 411 тыс. грн (поспособствовали завершение зачетов по субсидиям и средства других государственных программ). Но к концу года задолженность увеличилась до 20 млн 900 тыс. грн. Уровень расчетов КП «Покровскводоканал» за воду составил 43,8%, тогда как руководство области ставило задачу довести оплату как минимум до 50%. Наконец, к завершению нынешнего отопительного сезона долг за потребленную воду достиг 24 млн 746 тыс. грн.

«До такой критической суммы раньше не доходило», – подчернул Юдин.

Он предлагает искать решение, как вариант – погашение задолженности частями.

«Рано или поздно водоканалу придется рассчитаться с долгами. Практика показывает, что «Вода Донбасса» выиграет суд, и исполнительная служба арестует все счета "Покровскводоканала". Но мне, прежде всего как жителю города, не хотелось бы, чтобы до этого дошло. Мы хотим найти конструктивное решение: оптимальным выходом может стать рассрочка, погашение задолженности частями – пусть даже на протяжении нескольких месяцев», – резюмировал директор Красноармейского РПУ.

Как пояснил мэр Покровска Руслан Требушкин, КП «Покровскводоканал» существует за счет платы за водоснабжение и водоотведение различных групп потребителей. «Покровск может не ремонтировать дороги, не платить зарплату дворникам – а, к примеру, отдать деньги водоканалу на покрытие разницы в тарифах. Я считаю такую постановку вопроса неправильной. Если тариф на воду на 100% покроет затраты на электроэнергию – он будет непосильным для населения и вызовет всеобщее негодование. В свою очередь, для снижения себестоимости водоснабжения необходимо полностью заменить сети, построить собственные очистные сооружения – и на это потребуются сотни миллионов гривень, которых в бюджете нет. При этом по проценту оплаты воды Покровск выглядит лучше других городов Донецкой области», – сказал Требушкин.

Он отметил, что власти и в дальнейшем намерены поддерживать водоканал, вкладывая средства в его развитие, оптимизируя городские сети, заказывая всевозможные проекты, направленные на снижение потерь воды и энергоемкости. Однако, по словам мэра, сегодня очень трудно угнаться за ростом зарплаты, подорожанием электроэнергии – и не только водоканалу, но и другим коммунальным предприятиям.

Возвращаясь к долгу перед «Водой Донбасса», Требушкин заверил, что встретится с руководителями, чтобы найти совместное решение проблемы.

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