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Энергетики ДТЭК бьют тревогу

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Общество / ЖКХ
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Энергетики ДТЭК бьют тревогу

С приходом весны участились случаи возгораний возле линий электропередачи (ЛЭП). Они не только катастрофические для экосистемы, но и приводящие к обесточиванию населенных пунктов. ДТЭК Донецкоблэнерго просит жителей региона и обращается к руководителям предприятий и организаций не сжигать сухую траву и соблюдать правила пожарной безопасности вблизи энергообъектов.

Сжигание сухостоя, прошлогодней травы и неосторожное обращение с огнем становятся причиной многочисленных весенних пожаров в лесных массивах, посадках, полях и на степных участках. Незатушенный огонь распространяется очень быстро, чему способствует сухая ветреная погода в регионе. Такие возгорания наносят непоправимый вред экосистеме, выжигая землю и корневую систему растений, уничтожая мелких животных, рептилий, гнездящихся на земле птиц и насекомых. Кроме того, пожары вблизи ЛЭП могут стать причиной отключения электрических сетей. В результате таких пожаров из-за повреждения линий электропередач без энергоснабжения могут остаться целые населенные пункты и предприятия. Напоминаем, что в некоторых случаях это влечет за собой уголовное преследование.

ДТЭК Донецкоблэнерго настаивает на соблюдении важных правил пожарной безопасности вблизи объектов энергоснабжения:

-​ в охранной зоне линий электропередачи и трансформаторных подстанций категорически запрещается раскладывать костры, сжигать стерню, оставлять легковоспламеняющиеся материалы и складывать мусор. Виновники пожаров будут нести гражданскую, административную, а в ряде случаев и уголовную ответственность за нанесенный материальный ущерб, а также угрозу жизни и здоровью людей.

- во время отдыха на природе важно внимательно смотреть, есть ли неподалеку энергетические объекты. Если вы находитесь в их охранной зоне – от 2 до 20 м по обе стороны от линий – вы рискуете не только повредить электрооборудование, но и нанести вред собственному здоровью и здоровью ваших близких.


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