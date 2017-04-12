В Селидово завершат ремонт участка водовода, – Жебривский

Новогродовка и Селидово отчитались Жебривскому о готовности модернизировать инфраструктуру

В Доброполье проходят ремонтные работы на водоводе

В Торецке завершились работы на водоводе

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