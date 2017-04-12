В Селидово завершат ремонт участка водовода, – Жебривский

В Селидово завершается капитальный ремонт участка водовода и канализационных сетей. После пасхальных праздников начнутся работы по благоустройству территории на месте ремонтных работ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой ОВГА Павел Жебривский.
«В Селидово завершаем капитальный ремонт водовода и канализационных сетей по ул. Нагорной. Это был довольно сложный и трудоемкий проект – практически все городские инженерные коммуникации идут под этой улицей. К Пасхе завершим здесь все ремонтные работы и после праздников приступят к благоустройству: прокладка основания дороги, обустройство тротуаров, монтаж освещения. Но сам асфальт на дорогу будем класть уже следующей весной: котлован под коллектор был глубиной до 7 метров, поэтому почва должна хорошо просесть перед тем, как ее асфальтировать», – написал Жебривский.
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