Лента новостей

01:44
Донетчина приобщилась к месячнику «Спорт для всех - общая забота»
01:34
В Константиновском районе определились с учителем года
01:26
Администрация Бахмутского района выделила ветерану 200 гривен на юбилей
00:46
Порошенко хочет блокировать банковские карты из-за долгов по коммуналке
00:26
Донецкая фильтровальная станция вновь остановлена из-за обстрелов
18:52
Молдова меняет поставщика электроэнергии
18:40
Депутаты Славянска просят Правительство увеличить зарплату медикам и педагогам
18:17
Отопительный сезон в ДНР завершен
17:35
Авдеевка снова с водой
17:19
В Донецкой области занялись ямочным ремонтом
17:10
ООН передала техническую помощь на КПВВ Марьинка
16:26
Тюнер Т2 на sat-ellite.net
16:22
На Донетчине в местные бюджеты направлено более 2,2 миллиарда гривен
13:06
В ДНР начали заниматься ремонтом дорог
12:37
Педагоги Бахмутской школы №5 повышают свою квалификацию
12:33
Суд Донецкой области прекратил деятельность предприятий нарушающих охрану труда
12:24
Более миллиону жителей Донбасса грозит дефицит воды, – ООН
12:03
Трипольская ТЭС остановила работу
11:52
В Волновахской районной больнице появилось новое медицинское оборудование
11:46
Кредитные расценки будут пересчитаны в интересах потребителей мелких кредитов
23:43
Великоновоселковский центр социального обслуживания получил помощь от ООН
23:35
Переселенцы на Донетчине открывают свой бизнес за счет грантов
23:28
Выбор украшения для вышивки
22:46
Европа выделила Украине новый кредит
22:17
Что необходимо знать при выборе букета: интересные идеи создания цветочных композиций
22:08
Особенности аренды офисного помещения
21:51
Советы молодым родителям: Одежда для вашего малыша
21:11
Мариупольцы не получают обещанного одесского поезда
20:52
Выбираем горнолыжный костюм
16:22
В фискальной службе Донетчины продолжается работа по предотвращению и противодействию коррупции
16:17
«Артемсоль» в I квартале 2017 года перевыполнило план по производству соли
00:24
В библиотеке Бахмута состоялся мастер-класс «Бумажные чудеса»
18:22
Что надо знать о торговле на Форексе
17:56
Форекс. Страхование финансовых потерь
17:20
Во время обстрела Марьинки ранение получил 15-летний парень
16:29
Опубликованы новые видео взрыва в метро Санкт-Петербурга
16:17
Мариупольское предприятие задолжало НАК «Нафтогаз Украины» 18,7 млн грн
15:32
В Санкт-Петербурге взрыв в метро, есть жертвы
14:57
Воспитанники ЦДЮТ стали участниками конкурса по техническому моделированию
14:39
Директор химического завода в Константиновке присвоил 2,6 млн.
14:18
Жители Александровского района присоединились к экологической акции «Аллея единения»
14:08
Пострадавшим в АТО предоставят путевки в санатории
13:55
В Киевском районе Донецка проходят ремонтные работы тепловых сетей
13:46
На склонах горы Карачун появилась дубовая роща
13:30
Урок игры на электрогитаре
Все новости

Архив публикаций

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Донетчина приобщилась к месячнику «Спорт для всех - общая забота»

0
68
Общество / ЖКХ
0
Донетчина приобщилась к месячнику «Спорт для всех - общая забота»

С 1 по 30 апреля по ежегодной традиции, которая длится с 2007 года, в городах, районах и объединенных территориальных общинах Донецкой области продолжается Всеукраинский месячник, целью которого является подготовка спортивной базы к весенне-летнему периоду, сообщает До ТеБе.

Так, вчера, 5 апреля, в Краматорске сотрудники управления по вопросам физической культуры и спорта Донецкой ОГА привели в порядок спортивную площадку возле своего офиса.

Всего в этом году в городах и районах Донецкой области планируют установить 200 спортплощадок с тренажерным оборудованием. На это выделено 17 млн. гривен из областного бюджета. Также, согласно программе экономического и социального развития Донецкой области, в 2017 году должны появиться 85 футбольных полей с искусственным покрытием.


Похожие публикации

9-03-2017
В Донецкой области стартовала подготовка к весенне-полевым работам
28-09-2016
В Краматорске открыли футбольную площадку с искусственным покрытием
1-06-2016
В Курахово открыли спортивную площадку с искусственным покрытием
11-09-2013
Рекомендуется посетить
23-08-2013
Лидеры стремятся к идеалу
31-01-2013
Одного желания не всегда достаточно

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх