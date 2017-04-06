Донетчина приобщилась к месячнику «Спорт для всех - общая забота»

С 1 по 30 апреля по ежегодной традиции, которая длится с 2007 года, в городах, районах и объединенных территориальных общинах Донецкой области продолжается Всеукраинский месячник, целью которого является подготовка спортивной базы к весенне-летнему периоду, сообщает До ТеБе.
Так, вчера, 5 апреля, в Краматорске сотрудники управления по вопросам физической культуры и спорта Донецкой ОГА привели в порядок спортивную площадку возле своего офиса.
Всего в этом году в городах и районах Донецкой области планируют установить 200 спортплощадок с тренажерным оборудованием. На это выделено 17 млн. гривен из областного бюджета. Также, согласно программе экономического и социального развития Донецкой области, в 2017 году должны появиться 85 футбольных полей с искусственным покрытием.