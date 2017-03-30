В Кировском районе Донецка отключат воду

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С 1 по 4 февраля в некоторых районах Донецка отключат горячую воду

В Кировском районе Донецка отключат электричество на два дня

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