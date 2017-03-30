В Кировском районе Донецка отключат воду

Как сообщает пресс-служба городской «администрации» Донецка, сегодня веером, а именно в 22:00 будет отсутствовать холодная вода у некоторых потребителей Кировского района Донецка.
Остановка подачи водоснабжения связана с ремонтными работами на водоводе 600 мм. по улице Любарского. В связи с этим, с 22:00 30 марта и до 20:00 31 марта будет отсутствовать холодная вода у следующих потребителей Кировского района:
• население и предприятия: поселок «Лидиевка»;
• ОШ № 80, ОШ № 94, д/с 165, поликлиника №25, дом престарелых, Донецкая исправительная колония
Запас воды требуется произвести до 20:00 30 марта.