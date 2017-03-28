Водоканал Славянска начал отключать должников

Славянский городской водоканал начал отключать воду должникам. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте предприятия.
Пока отключены семь абонентов частного сектора в Железнодорожном микрорайоне и микрорайоне «Строймаш». Суммы задолженности колеблются от 590 до 5000 гривен.
Чтобы восстановить водоснабжение, абонентам необходимо оплатить долг и возместить расходы на проведение отключения и подключения, а также составить договор на пользование услугами центрального водоснабжения.
Отключение должников будут проводиться и в дальнейшем. Графика отключения абонентов на сайте водоканала пока нет.
До ТеБе