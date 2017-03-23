Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

С 1 октября изменены тарифы на воду для предприятий

С нового года в Донецкой области поднимут тарифы на воду

В Николаевке хотят повысить тарифы на воду и мусор

Топ за неделю 7238 1625 1465 1130 869

Интересное