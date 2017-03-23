Лента новостей

18:31
Что нужно нашей коже весной?
18:27
В Краматорске на взятке в 1000 долларов задержали работника полиции
17:25
Закон о коллаборационизме амнистирует 80% жителей неподконтрольного Донбасса
16:51
Как пенсионеры получают помощь 1500 рублей от ДНР
15:45
В Николаевке хотят повысить тарифы на воду и мусор
15:27
Программа развития ООН в Украине организовала «Схід-Експо 2017» в Краматорске
15:01
Как научить своего ребенка определять время
13:02
Почему состоять в ОСББ выгодно для каждого?
12:46
В Марьинском районе Донецкой области состоялась акция «Останови туберкулез»
12:37
В Бахмуте пользоваться общественным транспортом бесплатно смогут только местные
12:14
Реформирование пенсионной системы, что изменится?
12:07
Как убрать запах из пластикового контейнера
11:59
Налоговой милицией Донетчины изъята партия ликеро-водочных изделий на сумму почти 28 млн гривен
11:47
На оккупированных территориях отключилась мобильная связь
11:29
Очередному информатору ДНР дали 8 лет тюрьмы
11:24
Жителю Славянского района грозит пожизненное заключение за третье убийство
11:19
В Донецкой области ввели серьезные меры безопасности
11:12
В Мариуполе на базе училища открыли молодежный центр
00:45
В Краматорске вырастут тарифы по квартплате
00:41
В ДНР проживает 2,3 млн. человек
21:24
Отключение света в Украине планируют на май
20:50
В селе Юрьевка прошел «День общины»
20:43
В Авдеевке определились с празднованием 100-летия событий Украинской революции
20:27
Захарченко посчитал, сколько Украина должна пенсионерам ДНР
20:02
Махинации на тендерных конкурсах
17:00
Reuters: Westinghouse ищет финансирование на случай банкротства
16:33
Чиновнику из Краматорска грозит до 5 лет за халатность
16:21
Евровидение: СБУ запретила въезд певице от России
16:10
Требования МВФ. Имеет ли задача решение?
15:25
Реформа децентрализации усилила власть Киева в Донецкой области
15:13
Дончанка наладила наркотрафик между Украиной и ДНР
14:55
В Константиновском районе отмечали Всемирный день поэзии
14:47
В Светлодарском Центре юношеского творчества состоялась презентация педагогов
14:40
Марьинский район посетили представители посольства Канады
13:58
В Волновахском районе состоялось совещание по вопросам децентрализации
13:17
Правильный выбор женских платьев
12:41
В Азовском море задержали браконьеров
12:17
В Донецке ограничат движение трамвая №8
12:10
Сепаратиста из Доброполья освободили от уголовной ответственности
11:56
Фискалы Донетчины изъяли из незаконного оборота подакцизных товаров на сумму 14 млн гривен
11:45
В Славянске у 4 пациентов больницы диагностирован сальмонеллез
11:40
Россия запретила переводы денег в Украину
11:26
Дворники Константиновки работают за «полминималки»
00:06
В Афинах открыли "Представительский центр" ДНР
18:40
Одесса – законодательница мод
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В Николаевке хотят повысить тарифы на воду и мусор

0
103
Общество / ЖКХ
0
В Николаевке хотят повысить тарифы на воду и мусор

Николаевский городской совет сообщил о намерении изменить тарифы по централизованному водоснабжению, а также сбору и вывозу мусора, сообщает До ТеБе.

Действующие тарифы, по информации горсовета, не соответствуют обстоятельствам настоящего и наносят ущерб едином коммунальному предприятию Николаевки "Сервискоммунэнерго".

- На данный момент действующие тарифы являются экономически необоснованными и приводят к убыточности предприятия. По результатам хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по централизованному холодному водоснабжению за 2016, КП «Сервискоммунэнерго» получило убытки на сумму 2 824,367 тыс. грн, по вывозу твердых бытовых отходов - 118,460 тыс. грн, - говорится на сайте городского совета.

Так, коммунальное предприятие предлагает тариф на холодную воду для населения в размере 21,14 грн (с приборами учета) и 19,92 грн (без счетчика).

Новая стоимость вывоза ТБО может составить: 13,30 грн за каждое зарегистрированное лицо (в жилом фонде "Сервискоммунэнерго"), 13,96 грн и 15,29 грн в частных домах с газовым и печным отоплением соответственно.

Последнее подорожание услуг по водоснабжению в Николаевке произошло в сентябре 2016 года, тарифы на вывоз мусора не изменялись еще с 2014 года.
В Николаевке хотят повысить тарифы на воду и мусор
В Николаевке хотят повысить тарифы на воду и мусор



Преимущества новостроек Москвы и Подмосковья

Похожие публикации

26-10-2016
В Краматорске поднимут тарифы на холодную воду
16-06-2016
В Украине подняли тарифы на холодную воду
10-06-2016
Тарифы на холодную воду поднимут на 15%
24-12-2015
Депутаты Славянского городского совета считают необоснованными новые тарифы на воду
1-12-2015
С нового года в Донецкой области поднимут тарифы на воду
18-09-2013
С 1 октября изменены тарифы на воду для предприятий

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх