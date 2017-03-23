В Николаевке хотят повысить тарифы на воду и мусор

Николаевский городской совет сообщил о намерении изменить тарифы по централизованному водоснабжению, а также сбору и вывозу мусора, сообщает До ТеБе.
Действующие тарифы, по информации горсовета, не соответствуют обстоятельствам настоящего и наносят ущерб едином коммунальному предприятию Николаевки "Сервискоммунэнерго".
- На данный момент действующие тарифы являются экономически необоснованными и приводят к убыточности предприятия. По результатам хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по централизованному холодному водоснабжению за 2016, КП «Сервискоммунэнерго» получило убытки на сумму 2 824,367 тыс. грн, по вывозу твердых бытовых отходов - 118,460 тыс. грн, - говорится на сайте городского совета.
Так, коммунальное предприятие предлагает тариф на холодную воду для населения в размере 21,14 грн (с приборами учета) и 19,92 грн (без счетчика).
Новая стоимость вывоза ТБО может составить: 13,30 грн за каждое зарегистрированное лицо (в жилом фонде "Сервискоммунэнерго"), 13,96 грн и 15,29 грн в частных домах с газовым и печным отоплением соответственно.
Последнее подорожание услуг по водоснабжению в Николаевке произошло в сентябре 2016 года, тарифы на вывоз мусора не изменялись еще с 2014 года.