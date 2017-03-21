В Донбассэнерго сообщили о потере контроля над Старобешевской ТЭС

ПАО "Донбассэнерго" фактически утратило операционно-хозяйственное управление своим основным активом в оккупированной части Донбасса - Старобешевской ТЭС (поселок Новый свет, Донецкой обл.). Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник на предприятии.
"Как таковой, "национализации" станции не было, но обеспечивать ее работу мы уже не можем", - сообщил источник.
По его словам, после начала процесса так называемой "национализации" активов в ОРДЛО, "Донбассэнерго" потеряло возможность собирать средства с ключевых потребителей из оккупированного региона (их костяк был сформирован из недавно "национализированных" промпредприятий группы СКМ). При этом на Старобешевскую ТЭС стало невозможно поставлять материалы и оборудование, необходимые для обеспечения ее работы.
Как сообщалось ранее, "ДТЭК" предостерег "Донбассэнерго" от закупок угля с "национализированных" предприятий группы.
"Поставки угля на станцию идут точно не через нас", - сообщил представитель ПАО.
Одним из главных публичных совладельцев ПАО "Донбассэнерго" является основатель угольного трейдера Clarkson, донецкий бизнесмен Андрей Черный, который, как предполагается, "фронтирует" на предприятии интересы основателя группы "Мако" Александра Януковича.