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Отопительный сезон в городах Донетчины завершится раньше срока

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Общество / ЖКХ
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Отопительный сезон в городах Донетчины завершится раньше срока

Директор предприятия «Дружковкатеплосеть» Олег Кедь назвал точную дату прекращения подачи тепла в учреждения и многоквартирный жилой фонд Дружковки (Донецкая обл.).

В этом году дружковчанам с горячими батареями в своих квартирах придется «распрощаться» раньше на неделю. Данное решение уже утвердили на заседании исполкома 15 марта, приняв к сведению аргументы руководителя организации, поставляющей тепло.

«Согласно нормативным документам, отопительный период должен длится 176 дней. Если отсчитывать с 15 октября, то дата его окончания выпадает на 8 апреля включительно, при условии, что в течение 3 дней должны сохраняться среднесуточные показания температуры не ниже восьми градусов тепла», – объяснил директор «Дружковкатеплосети».

Так что, если столбик термометров и дальше будет стабильно повышаться, то для дружковчан 8 апреля станет последним днем отопительного сезона

Между тем, в Славянске отопительный сезон также закончится в первых числах апреля. На заседании исполнительного комитета Славянского городского совета Управлением жилищно-коммунального хозяйства был представлен проект решения об окончании отопительного сезона.

Согласно документу, предприятиям коммунальной теплоэнергетики, промышленным котельным, которые обеспечивают теплоснабжение жилищного фонда и социально-культурных объектов города, подача тепла должна прекратиться 9 апреля. Хотя, в зависимости от погодных условий и необходимости подачи тепла, сроки завершения отопительного сезона могут смещаться. Подача теплоносителя в жилые дома, дошкольные заведения, больницы и другие лечебно-оздоровительные учреждения будет прекращена в случае, если среднесуточная температура воздуха на протяжении 3 суток будет не менее +8 градусов. Отключение систем отопления в школах, детских садах и больницах будет проводиться по их заявкам. Для граждан, проживающих в домах с индивидуальными источниками отопления с использованием природного газа и не имеющих приборов учета, конечный срок – 30 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что отопительный сезон в Славянске может завершиться раньше положенного срока.

Донецкие Новости


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