Многомиллионное оборудование ДФС может выйти из строя

По словам генерального директора КП «Вода Донбасса» Олега Мокрого, в связи с постоянными отключениями Донецкой фильтровальной станции из-за обстрелов, многомиллионное оборудование станции может выйти из строя.
«Энергетическое оборудование ДФС имеет определенное количество пусков и остановок, регламент включений и выключений. Постоянные остановки работы станции грозят выводом из строя этого оборудования. В случае поломки затраты на восстановление будут многомилионными», — сказал Олег Мокрый.
Также генеральный директор подчеркнул, что частые сбои в работе станции влияет на качество подаваемой воды потребителям. В этой связи сотрудникам приходится добавлять большее количество реагентов, а это увеличивает расходы станции.