В Донецке решили провести масштабный ремонт дорог

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За год с дорог Донецкой области пропало на 300 тысяч гривен металлических изделий

С начала года в Донецкой области отремонтировано 32,8 тыс. квадратных метров дорог

На дорогах Донетчины надо заменить более пять тысяч дорожных знаков

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