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В Донецке решили провести масштабный ремонт дорог

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Общество / ЖКХ
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В Донецке решили провести масштабный ремонт дорог

Сегодня, 14 марта, на пресс-конференции в донецкой «мэрии», дирекция коммунального предприятия «ДРСУ» сообщила, какой объем работ будет проведен по восстановлению дорожного полотна на территории Донецка.

Известно, что коммунальные службы проведут ремонт 350 тысяч квадратных метров автомобильных дорог. Сюда также входит прокладка тротуаров, ремонтные работы на мостах, в подземных переходах, укладка нового асфальтного покрытия на улицах города, а также покраска и установка дорожных знаков. К слову, количество дорожных знаков, которые приведут в порядок, составляет 15 тысяч, число новых дорожных указателей составляет 1500 штук.

В ремонтных работах будет участвовать 1116 человек, а также 210 единиц техники.

В 2016 году было отремонтировано около 135 тысяч квадратных метров автомобильных дорог.


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