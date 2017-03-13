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Восстановительные работы на линиях электропередач в районе ДФС пройдут сегодня

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Общество / ЖКХ
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Восстановительные работы на линиях электропередач в районе ДФС пройдут сегодня

Как сообщает «командование» самопровозглашенной ДНР, офицеры Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня договорились о прекращении огня во время проведения восстановительных работ на линиях электропередач, которые питают электричеством Донецкую фильтровальную станцию.

«СЦКК уже согласовал режим тишины под Ясиноватой, где 11 марта обстрелом со стороны украинских силовиков были повреждены ЛЭП, питающие ДФС».

Известно, что сейчас в Ясиноватой находятся ремонтные бригады, саперы, представители ОБСЕ, и офицеры СЦКК.


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