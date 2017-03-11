Константиновку убирают осужденые

Около двадцати заключенных из Торецкой колонии убирают на улицах Константиновки, сообщает До ТеБе.
К весенней уборке мусора их привлекло коммунальное предприятие "Коммунтранс". Заключенным выдали новые яркие жилеты, лопаты и веники.
- Мне нравится так работать. Ежедневно нас привозят из Торецкой исправительной колонии. Ехать мести ли не все хотят, но я хочу, приезжаю не первый раз. Нас кормят в столовой, еще и деньги перечисляют на карточку - примерно 1500 гривен в месяц, - рассказал один из мужчин, который подметал улицу Леваневского.
За работой и поведением заключенных наблюдает работник колонии. Вечером они возвращаются в колонию. Участвовать в уборке Константиновки планируют больше месяца. Вместе с ними на улицах работают коммунальники.