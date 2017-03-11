Константиновку убирают осужденые

Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Подростков из Ровеньков для профилактики свозили на "зону"

Из Константиновки теперь можно добраться на поезде до Полтавы

Топ за неделю 1803 1801 1593 1210 1082

Интересное