В Волновахском районе открыли водонапорную башню

Сегодня, 10 марта, в селе Егоровка Волновахского района было установлена водонапорная башня Рожновского для обеспечения водой местного населения. Основные средства на проект выделили благотворительная организация АДРА-Украина.
По словам сельского головы Игоря Семенчука, ранее 820 жителей села пользовались привозной водой и водой из скважин. После построения водопровода планируют разработать проект для подключения каждого дома к общей системе водоснабжения.
- В Волновахском районе это уже третья башня Рожновского. К пробуренной скважине уже проложено 800 метров полиэтиленовой 60-ти миллиметровой водопроводной трубы, а монтаж башни - завершающий этап, - отметил советник председателя Волновахской РГА Николай Кирнос.
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