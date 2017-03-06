Жители Куйбышевского района Донецка на день остались без теплоснабжения

Четыре района Донецка на два дня отключат от отопления

Куйбышевский район Донецка на два дня останется без отопления

В двух районах Донецка будет отсутствовать горячая вода

В центре Донецка временно будет отсутствовать горячая вода

В трех районах Донецка проведут ремонт сетей горячего водоснабжения

В некоторых районах Донецка проведут замену системы горячего водоснабжения