Жители Куйбышевского района Донецка на день остались без теплоснабжения

Как сообщает пресс-служба ГП «Донбасстеплоэнерго», сегодня, 6 марта с 8:00 до 16:00 теплоснабжение будет частично отсутствовать в Куйбышевском районе Донецка, в связи с проведением ремонтных работ.
Так батареи станут холодными у потребителей по ул. Куйбышева 173, 175, 195, ул. Соколиная 1, 2. Также будет отсутствовать горячая вода по следующим адресам:
- ул. Артема 192а, 192г, 194а, 196а, 198а, 198б, 198в, 200, 202, 202а, 204, 204а, 206, 208, 210, 210а, 210б;
- ул. Куйбышева 216, 218;
- ДОУ №396 по ул. Артема 196б.