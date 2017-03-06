В Авдеевке не смогли восстановить электроснабжение

В Лимане откроют первый на Донетчине «Центр безопасности граждан»

По состоянию на 16:00 обстрелы Авдеевки не прекращаются

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