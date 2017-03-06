В Авдеевке не смогли восстановить электроснабжение

По состоянию на утро 6 марта централизованное электроснабжение Авдеевки отсутствует. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, планируется обеспечить электроэнергией от семи генераторов ГСЧС", – говорится в сообщении.
Также временно прекращено централизованное водоснабжение (создан резерв воды из расчета на 4 суток).
Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэлектроцентрали на природном газе.
В свою очередь глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщает, что продолжаются обстрелы Авдеевки со стороны сепаратистов.
"У рашистов весеннее обострение "русского мира". Лупят как сумасшедшие из танков, САУ, минометов – фактически из всего, что запрещено Минском. Обострение по всей линии фронта", – написал Жебривский на своей странице в Facebook.
По его словам, ремонтные бригады готовы начать восстановительные работы, как только будет получена письменная гарантия от российской стороны о прекращении огня.