Ситуация с водоснабжением Авдеевки будет ухудшаться - МКК

Ситуация с водоснабжением в Авдеевке и прилегающих селах чрезвычайно сложная и будет в дальнейшем ухудшаться, если Донецкая фильтровальная станция не возобновит работу в ближайшее время. Водохранилища, питающие многоэтажную часть Авдеевки, где проживают около 12 000 людей, на сегодняшний день являются пустыми.
· Во вторник утром Международный комитет Красного Креста призвал прекратить обстрелы для того, чтобы работники предприятия «Вода Донбасса» могли отремонтировать повреждения Донецкой фильтровальной станции, и она смогла снова работать. После этого, они могли бы приступить к ремонту более серьезных повреждений.
· В то же время, сотрудники МККК в четверг утром начали доставку питьевой воды жителям Авдеевки.
· МККК напоминает о своем предложении по созданию «зон безопасности».