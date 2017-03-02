Ситуация с водоснабжением Авдеевки будет ухудшаться - МКК

Ситуация с водоснабжением в Донецкой области усугубляется

Жители Авдеевки, Донецкая фильтровальная станция и Авдеевский коксохим снова без света

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