Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения Авдеевки

Сразу же по получении "зеленого коридора" сегодня во второй половине дня энергетики ДТЭК Высоковольтные сети приступили к ремонтным работам на поврежденной в результате обстрелов линии электропередач, обеспечивающей энергоснабжение Авдеевки, Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции.
Напомним, что линия "Макеевка-АКХЗ 2" получила множественные повреждения в результате боевых действий и отключилась в ночь с 24 на 25 февраля.
Сотрудники ремонтных бригад ДТЭК Высоковольтных сетей ожидают от военных разрешения на возобновление восстановительных работ завтра, 26 февраля.