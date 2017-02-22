Для жителей Курахово есть угроза остаться без тепла

Ручное регулирование в энергетике, которое начало действовать с 17 февраля может стать угрозой для теплообеспечения жителей Курахово. Недостаточное количество энергоблоков в работе Кураховской ТЭС в ночное время ставит под угрозу возможность поддерживать необходимую температуру теплоносителя для отопления в городской сети, а также может привести к полной остановки станции. Энергетики Кураховской ТЭС при этом бессильны, так как обязаны точно выполнять команду диспетчера Укрэнерго и работать в четко заданном графике.
Опасность остаться без тепла сейчас также высокая у жителей Днепра, Зеленодольска (Днепропетрвоская обл.), Добротвор (Львовская обл.) и Ладыжина (Винницкая обл).
Причина рисковой ситуации для городов-спутников ТЭС в том, что диспетчеры ГП «НЭК «Укрэнерго» дают команды на разгрузку энергоблоков ТЭС ниже минимального состава, который является обязательным для технической живучести станции в зимний период. Это относится как антрацитовым ТЭС, которые не получают сейчас уголь из-за блокады железной дороги, так и к ТЭС, работающих на газовых углях.
По требованиям нормативных документов ТЭС в зимний период должны работать не менее, чем 2-мя энергоблоками (а некоторые, такие как Приднепровская ТЭС – тремя), чтобы в случае технологических нарушений и остановки одного из них, второй энергоблок смог оставаться в работе и обеспечить «подъем» ТЭС и не прекращать подачу тепла в город.
Однако обязательное правило эксплуатации по обеспечению надежности работы тепловых электростанций сейчас нарушается. Начиная с 19 февраля Кураховская ТЭС в ночное время работает только одним энергоблоком. Ночью 22 февраля только по одному работающему энергоблоку было на Ладыжинской, Добротворской и Криворожской ТЭС. Это означает, что в случае нарушений работы единственного энергоблока данные ТЭС полностью остановят производство тепловой и электрической энергии на неопределенный срок.
Энергетики ДТЭК приняли все меры, чтобы не допустить аварийной остановки оборудования, однако выполнение требований НЭК Укрэнерго ставит ТЭС под угрозу полного останова с прекращением производства тепла и электроэнергии.