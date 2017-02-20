Энергетики восстановили энергоснабжение Авдеевки

Сегодня в 11:20 энергетикам удалось устранить оставшиеся повреждения высоковольтной линии «Макеевка-АКХЗ – №2» 110 кВ и запитать Авдеевку, Авдеевский коксохим и Донецкую фильтровальную станцию.



Над устранением повреждений в крайне опасной «серой зоне» трудились энергетики ДТЭК Высоковольных сетей. Теперь Авдеевский коксохим и Донецкая фильтровальная станция со светом, а жители Авдеевки и окружающих населенных пунктов не только со светом, но и с водой.



Напомним, что в результате множественных повреждений линии 110 кВ с 18 февраля без света снова остались жители Авдеевки и близлежащих населенных пунктов, Авдеевский коксохим и Донецкая фильтровальная станция.



Также в результате активизации боевых действий в регионе выросло количество обесточенных населенных пунктов – до 20.