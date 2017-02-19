Энергетики продолжают попытки восстановления энергоснабжения Авдеевки

Сегодня энергетикам ДТЭК Высоковольтных сетей удалось устранить часть повреждений высоковольтной линии «Макеевка-АКХЗ №2» - 110 кВ в районе города Авдеевки. Остальные повреждения линии находятся в районе «серой зоны» и пока остаются невосстановленными, т.к. бригадам энергетиков не дали «зеленый коридор».
Сегодня над устранением повреждений высоковольтной линии в районе Авдеевки в чрезвычайно сложных условиях трудились 2 бригады энергетиков ДТЭК Высоковольтных сетей в составе 12 человек. Часть разрывов линии они устранили. Ремонтные бригады готовы приступить к восстановлению остальных повреждений, как только получат «зеленый коридор» от военных, чтобы как можно скорее запитать Авдеевку, Авдеевский коксохим и Донецкую фильтровальную станцию и вернуть людям свет и воду.
Напомним, что с 18 февраля из-за множественных повреждений линии «Макеевка-АКХЗ №2»-110 кВ после обстрела без света и воды остались жители Авдеевки и близлежащих сел.