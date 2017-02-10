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Как восстанавливали Донецкую фильтровальную станцию

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Общество / ЖКХ
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Как восстанавливали Донецкую фильтровальную станцию

Более двух с половиной лет продолжающихся боевых действий технологические объекты и оборудование Донецкой фильтровальной станции (ДФС) много раз подвергались разрушениям. Но последствия остановки ДФС в период с 30 января по 6 февраля могли оказать крайне негативное воздействие на насосное оборудование и водопроводные сооружения и могли стать причиной отсутствия технической возможности возобновления работы системы водоснабжения Авдеевки, частично Ясиноватой и Донецка и близлежащих поселков на длительный период.

Эти населенные пункты обеспечиваются водой от Донецкой фильтровальной станции (ДФС) по напорным водоводам диаметром 800 мм и 500 мм соответственно. В результате активизации боевых действий 30.01.2017 после разрушения воздушных линий электроснабжения, питающих ДФС, создалась угроза прекращения подачи воды потребителям, а также замораживания сооружений фильтровальной станции при температуре наружного воздуха до -200С.

В создавшихся условиях, Донецким региональным производственным управлением (РПУ) КП «Компания «Вода Донбасса» был созван технический совет, с привлечением специалистов-инженеров, которые длительное время работали на ДФС: Мокрого О.Г., Балицкого Г.Г., Ляшенко В.Л. и др.

По результатам рассмотрения технической документации и обмена мнениями было решено разработать комплекс мероприятий по обеспечению предотвращения замораживания основных гидротехнических сооружений ДФС и временной (по графику) подачи воды на города Авдеевку и Ясиноватая. Для этого было предложено подать воду из насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водопровода отдельным насосным агрегатом на обесточенные сооружения фильтровальной станции, выполнять обеззараживание через резервуары запаса питьевой воды гипохлоритом кальция, которым нас обеспечило правительство Швейцарии в качестве гуманитарной помощи. Следует подчеркнуть, что данное решение было принято с учетом огромных рисков, так как не было полной уверенности в целостности магистральных водоводов, а также в том, что эти мероприятия приведут к необходимому результату, но это была единственная возможность хотя бы частично подать воду в обесточенный город и сохранить оборудование.

Учитывая высотное расположение ДФС и систем централизованного водоснабжения в городах Авдеевка и Ясиноватая удалось самотеком подать максимально возможное количество воды. Доступ обслуживающего персонала на ДФС был обеспечен усилиями представителей ОБСЕ, группы Совместного контактного центра по контролю режима прекращения огня и сотрудников Компании.

Качество подаваемой воды постоянно контролировалось водными лабораториями и соответствовало требованиям действующих нормативных документов. Избыток воды, поступившей на ДФС, которую невозможно было подать в города, сбрасывался в шламонакопитель фильтровальной станции.

Таким образом при низких температурах наружного воздуха в зимний период удалось предотвратить размораживание гидротехнических сооружений ДФС и одновременно обеспечить частичное водоснабжение городов Авдеевка и Ясиноватая на весь период отсутствия электроснабжения ДФС.

Этого удалось достичь благодаря оперативно принятым правильным решениям и мужеству наших коллег — коллективу сотрудников Донецкой фильтровальной станции.


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