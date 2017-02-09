Энергетики восстановили свет в 7-ти населенных пунктах под Мариуполем

Сегодня к 16:00 энергетики ДТЭК Донецкоблэнерго смогли восстановить электроснабжение всем обесточенным поселкам Волновахского района и Мариуполя – Калиновке, Чермалыку, Павлополю, Талаковке, Гнутово и Лебедино. Накануне – в 22:05 8 февраля – энергетики вернули свет Сартане. Линия электропередачи, которая питает все поселки, была разрушена в результате обстрелов вчера, 8 февраля, в 21:00.
Как только появилась возможность выйти на место повреждений, на восстановление линии вышли 4 бригады в составе 30 энергетиков из Мариупольского РЭС (района электрических сетей) и Приазовских ВЭС (высоковольтных электросетей) ДТЭК Донецкоблэнерго.
Кроме поселков, была обесточена газораспределительная станция магистрального газопровода под Мариуполем. Но все время ремонта она была на резервном энергоснабжении, благодаря этому у жителей Мариуполя не было перебоев с поставкой газа.