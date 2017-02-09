Лента новостей

23:39
Ортопедические матрасы - ваше здоровье
21:09
Как провести свадьбу в греческом стиле
19:58
Какой фильтр для воды Вам подойдет?
18:42
Энергетики восстановили свет в 7-ти населенных пунктах под Мариуполем
18:36
Боец из отряда Гиви взял ответственность за убийство - СМИ
17:41
Рисунки для маникюра в домашних условиях
17:36
Закон о социальных работниках, подписанный Президентом, может так и не заработать
16:58
Очередной "центр минимизации" таможенных платежей с оборотом в 300 млн грн ликвидирован на Донетчине
16:53
В Волновахе изнасиловали 15-летнюю девушку
14:45
Гнутово, Талаковка и Сартана обесточены из-за обстрела
14:17
ТВ и радио наказали на полмиллиона за русский язык
13:43
Как своими руками построить насыпной погреб
13:15
Краматорск посетит министр иностранных дел Литвы
12:43
В Лимане женщина избила свою мать молотком
12:39
Теперь из ДНР в ЛНР можно переслать деньги по почте
12:33
Прощание с «Гиви» пройдет в здании «Донбасс Оперы»
12:25
Порошенко вручил Ордена «За мужество» энергетикам за восстановление электроэнергии в Авдеевке
12:16
В Бахмуте подорожал проезд в маршрутках
12:04
Всё будет Prozorro
12:00
За рубеж на заработки
11:52
В Луганской области 5 тысяч человек остались без воды
11:40
Владельцы дорогих автомобилей пополнили бюджет Донетчины на 343 тыс. гривен
19:20
Парубий написал закон об украинском языке в Раде
19:12
Без чего не обойтись профессиональному бармену?
18:00
Заделка щелей оконной рамы при помощи герметика
17:47
Экспортный газ Газпрома за год подешевел на треть
16:24
Современная чистка зубов - отличный результат
16:00
Мариупольский МТП подписал контракт с заокеанским производителем оборудования
15:51
«Министру» госбезопасности ДНР объявили о подозрении
15:44
В Украине скоро станет одним банком меньше
15:03
Выбираем ламинат для вашего дома
14:49
Чиновник государственного предприятия в Славянске присвоил 400 тысяч гривен
14:11
В ДНР объявили трехдневный траур
14:04
Убийцы «Гиви» будут установлены в ближайшее время - Захарченко
13:42
В Марьинке сосед изнасиловал женщину и избил ее детей
13:25
Шкиряк причастен к убийству "Гиви" - Басурин
13:08
В Украине ускорилась инфляция
12:57
Мужские часы как модный аксессуар
12:10
В Бахмуте снова заработают лифты
12:05
В Макеевке убили «Гиви»
11:49
В Донецкой области из незаконного обращения изъято подакцизных товаров на сумму 3 млн гривен
01:01
Блокада Донбасса продолжается − Парасюк
00:47
Ветераны АТО восстановили окна и крыши в Старой Авдеевке
00:37
Выезд на природу для занятий спортом
00:06
Как готовят землю перед посадкой картофеля
Все новости

Архив публикаций

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Энергетики восстановили свет в 7-ти населенных пунктах под Мариуполем

0
141
Общество / ЖКХ
0
Энергетики восстановили свет в 7-ти населенных пунктах под Мариуполем

Сегодня к 16:00 энергетики ДТЭК Донецкоблэнерго смогли восстановить электроснабжение всем обесточенным поселкам Волновахского района и Мариуполя – Калиновке, Чермалыку, Павлополю, Талаковке, Гнутово и Лебедино. Накануне – в 22:05 8 февраля – энергетики вернули свет Сартане. Линия электропередачи, которая питает все поселки, была разрушена в результате обстрелов вчера, 8 февраля, в 21:00.

Как только появилась возможность выйти на место повреждений, на восстановление линии вышли 4 бригады в составе 30 энергетиков из Мариупольского РЭС (района электрических сетей) и Приазовских ВЭС (высоковольтных электросетей) ДТЭК Донецкоблэнерго.

Кроме поселков, была обесточена газораспределительная станция магистрального газопровода под Мариуполем. Но все время ремонта она была на резервном энергоснабжении, благодаря этому у жителей Мариуполя не было перебоев с поставкой газа.


Похожие публикации

5-02-2017
Энергетики вернули свет в Авдеевку
18-08-2016
Энергетики восстановили свет в поселках Волновахского района, обесточенных из-за боевых действий
17-05-2016
Энергетики Донецкоблэнерго вернули свет в населенные пункты, обесточенные непогодой
1-04-2015
Вчера энергетики Донецкоблэнерго восстановили электроснабжение в 45 населенных пунктах
31-03-2015
Энергетики Донецкоблэнерго вернули свет жителям 137 населенных пунктов
8-07-2014
Энергетики ДТЭК Донецкоблэнерго вернули свет в Славянск

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх