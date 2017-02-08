Ветераны АТО восстановили окна и крыши в Старой Авдеевке

Вот уже третий день, как добровольцы-участники АТО из проекта «Ветераны к власти» помогают пострадавшим от обстрелов жителям Авдеевки ремонтировать поврежденные дома. За день добровольцы вместе со спасателями ГСЧС по улице Заводской заколотили деревянные рамы, а разбитые пластиковые пакеты утеплили пленкой.
«В сумерках начинаются обстрелы, поэтому важно к вечеру прекратить всю работу. Пока до нас не долетало, работа велась почти непрерывно. Сегодня можно с уверенностью сказать, что координация АТОшникив с Донецкой облгосадминистрацией достигла нового уровня - в результате отремонтированы окна и крыши на нескольких улицах», - сказал координатор проекта «Ветераны к власти» Владимир Рыбалкин.