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Энергетики запитали еще 9 сел в Ясиноватском районе

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Общество / ЖКХ
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Энергетики запитали еще 9 сел в Ясиноватском районе

За последние дни бригады энергетиков смогли восстановить электроснабжение еще в 9 селах Ясиноватского района, которые были обесточены из-за боевых действий. В течение 5-7 февраля энергетики ДТЭК вернули свет с села Водяное, Тоненькое, Семёновка, Бердычи, Новокалиново, Каменка, Веселое, Красногоровку и поселок Северный. На 15:00 7 февраля по Донецкой области из-за боевых действий остаются обесточенными еще 10 населенных пунктов. Энергетики восстанавливают повреждения, как только получают разрешения от военных и прекращаются обстрелы.

Пока остаются обесточенными села и поселки:

- в Ясиноватском районе: хутор Петровский, Спартак, Крутая Балка;

-​ в Бахмутском районе: Марков Яр, Лозовое;

-​ в Дебальцевском районе: Санжаровка, Логвиново;

-​ в Тельмановском районе: Белокаменка;

-​ в Шахтерском районе: Круглик, Веселый.

Энергетики ДТЭК Высоковольтных сетей и ДТЭК Донецкоблэнерго прилагают максимум усилий для того, чтобы как можно быстрее восстановить прерванное боями энергоснабжение в домах людей.

«Чтобы бригада выехала на ремонтные работы, нужно пройти сложную процедуру получения разрешений, ведь повреждения находятся в «серой зоне». Ее не контролирует ни одна из сторон, но территория находится под обстрелами. Каждый день мы подаем заявки на аварийно-восстановительные работы. Но даже, получая официально разрешения на работы, наши бригады попадают под обстрелы. Так происходило в период с 1 по 4 февраля при восстановлении линии под Авдеевкой», – отмечает генеральный директор ДТЭК Высоковольтных сетей Олег Трифонов.

Восстановление второй высоковольтной линии Макеевка-АКХЗ №1, которая обеспечит резервное питание Авдеевке, Авдеевскому коксохиму и близлежащим селам, пока невозможно в связи с отсутствием разрешения на проведение работ.


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