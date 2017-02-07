В Константиновке 52 многоэтажки остались без тепла

Из-за аварии на центральном коллекторе, которая произошла ночью, 7 февраля, в Константиновке тепло не подается в дома по улицам Циолковского, Ломоносова, площади Победы и к стоматологической поликлиники по улице Бурденко, сообщает До ТеБе.
Авария произошла в 2.15 часов ночи. До самого утра бригады коммунальщиков сливали воду из системы отопления, чтобы она не замерзла в трубах.
- Во многих домах, в том числе по проспекту Ломоносова, нет подвалов, поэтому велик риск, что вода замерзнет быстро. Мы вынуждены были пойти на этот шаг и слить воду, - рассказал Сергей Гонтаренко - директор КП "СЕЗ".
Без тепла остаются и дети в двух дошкольных учебных заведениях - №6 и №8.
- Мы просили родителей, если есть возможность, не приводить детей сегодня. В этих садах есть обогреватели, они пока в группах, температурный режим держим под контролем, - сообщила на аппаратном совещании Ольга Барабаш - начальник Константиновского управления образования.
Сейчас бригады коммунальщиков пытаются устранить проблему. Пока не дают прогнозов, когда именно восстановят подачу тепла. После завершения ремонта на коллекторе необходимо некоторое время, чтобы снова залить воду в систему. Отопление может быть не раньше среды, 8 февраля.