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Энергетики вернули свет в Авдеевку

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Общество / ЖКХ
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Энергетики вернули свет в Авдеевку

Сегодня энергетикам ДТЭК удалось восстановить поврежденные линии электропередачи под Авдеевкой. Благодаря этому есть свет в Авдеевке, электроснабжение - у Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции. Теперь фильтровальная станция готова к запуску.

С самого утра 5 февраля 3 бригады энергетиков ДТЭК выехали на работы на три разных участка линий электропередачи – Макеевка-АКХЗ №№ 1 и 2. По этим линиям подается электроэнергия на Авдеевку, Авдеевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию.

После разминирования участков под повреждениями энергетики смогли выполнить необходимые работы и в 16:01 смогли подать напряжение на линию Макеевка-АКХЗ-№2. Эта линия питает Авдеевку, Авдеевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Теперь в город вернулся свет.

Напомним, что две высоковольтные линии электропередачи 110 кВ были полностью обесточены с 29 и 30 января. Авдеевский КХЗ, который обеспечивает Авдеевку теплом, был без электроснабжения в течение почти 5 суток. Также была обесточена и Донецкая фильтровальная станция, расположенная под Авдеевкой. Она обеспечивает водой кроме 16-ти тысяч жителей Авдеевки часть Донецка, Ясиноватой, а также жителей Красногоровки, поселков Верхнеторецкого, Васильевки, Спартака.

3 бригады энергетиков ежедневно выходили на опасную работу для восстановления разрушенных линий электропередачи под Авдеевкой. Каждый день «режим тишины» нарушался, и обстрелы прекращали какие бы то ни было работы. Прицельный обстрел вчера, 4 февраля, стал самым опасным за последнее время для работающей непосредственно под огнем бригады энергетиков. Чтобы спасти от темноты и холода других, энергетики рисковали собственной жизнью.

По состоянию на 18:00 5 февраля из-за непрекращающихся боев обесточен еще 21 населенный пункт в Донецкой области в Ясиноватском, Артемовском, Дебальцевском, Новоазовском, Бойковском, Шахтерском районах. Непрекращающиеся боевые действия не дают возможности энергетикам восстановить там электроснабжение.

Сегодня в 2:25 минут энергетики ДТЭК Донецкоблэнерго смоли вернуть свет в Сартане и селах Павлополье, Талаковке, Калиновке, Пищевике, Лебединском, которые также были обесточены из-за обстрелов в 23:03 4 февраля.


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