Докучаевск остался без водоснабжения

Из-за аварии на водоводе, который находится на подконтрольной территории Украины, 22 тысячи жителей города Докучаевск остались без водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе «министерства» чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной ДНР.
«Второго февраля в 17:00 вследствие повреждения Южнодонбасского водовода на подконтрольной ВСУ территории на Новотроицком водопроводном узле полностью перекрыто водоснабжение на город Докучаевск. Без нормального водоснабжения остается около 22 тысяч населения города», — отметили в «ведомстве».
Пока неизвестно что послужило аварии на водоводе. Как сообщает МЧС ДНР, ситуация находится под контролем, жители города могут воспользоваться городским водоемом для набора воды. «Власти» провели экстренное совещание и разработали план мероприятий. Пожарно-спасательные бригады готовы обеспечить подвоз воды населению. График подвоза воды будет сообщен дополнительно.