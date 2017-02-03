Лента новостей

13:06
Докучаевск остался без водоснабжения
12:57
Межкомнатные двери - дерево, пластик, стекло или алюминий?
12:29
Как установить жалюзи?
12:25
Энергетики ожидают «зеленый коридор» для восстановления линий в Авдеевке
12:21
Жителю Донецкой области грозит 8 лет за хранение наркотиков и боеприпасов
12:08
ЕС поддержал План мероприятий Правительства по отдельным районам Донбасса
12:03
МИД РФ: Действиям Киева нет никакого оправдания
11:45
Тепло под ногами
11:39
Госдолг Украины превысил 70 млрд – Минфин
11:29
В Донецкой области угольное предприятие уклонилось от уплаты налогов на 5 млн гривен
00:51
Последствия вечернего обстрела Донецка 2 февраля
00:20
Вечерний обстрел Донецка: двое погибших и 13 ранено
23:03
В Авдеевке из артиллерии обстреляли центр города
22:38
Донецк обстреляли из «Урагана»
17:05
Авдеевка получила помощь от Днепра
16:53
В Авдеевке установилась относительная тишина
15:21
Мариупольский порт отправил в Авдеевку гуманитарную помощь
14:32
В Краматорск начали прибывать гуманитарные конвои из всех областей Украины
14:20
Эвакуация на шахте «Щегловская-Глубокая» в Макеевке завершена
13:54
В Марьинке из-за обстрелов закрыли школы
13:37
Грузии дали безвиз с ЕС
13:33
В Бахмуте люди в камуфляже захватили поезд
13:05
В Донецке и Ясиноватой эвакуировали 60 человек
12:59
Артемсоль» наращивает объемы производства
12:54
Насилие на Донбассе: пострадали 55% женщин и 45% мужчин
12:18
В Макеевке обстреляли шахту, 131 горняк остается под землей
12:09
Выгодно развестись
11:56
В жилом доме в Авдеевке случился пожар
11:44
Бизнес Донетчины направил в сводный бюджет страны свыше миллиарда гривен
19:12
Ахметов просит сделать все, чтобы восстановить электричество в Авдеевке
17:49
Захарченко пообещал воду для дончан до конца дня
17:07
В Никольском районе определили дальнейшие шаги в объединении общин
16:55
Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию готовят к запуску
16:44
В ДНР перекрыли междугороднюю трассу
16:36
В Дружковке мужчина избил 10-летнего мальчика
14:34
Александр Хуг попал под обстрел в районе ДФС
14:27
Басурин пугает дончан "Точками-У"
14:22
Стало известно откуда обстреливают Авдеевку
14:02
Всему транспорту запретили движение в Киевском районе Донецка
13:52
Подачу воды в Донецке будут осуществлять ночью
13:35
Как усовершенствовать свой интернет-магазин
13:06
«Успішна країна» в Покровске развернула штаб помощи пострадавшим в Авдеевке
13:03
Защита телефона
12:40
Российская сторона предоставила гарантии прекращения огня - Жебривский
12:38
Еще один город Донецкой области остался без воды
Все новости

Архив публикаций

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Докучаевск остался без водоснабжения

0
178
Общество / ЖКХ
0
Докучаевск остался без водоснабжения

Из-за аварии на водоводе, который находится на подконтрольной территории Украины, 22 тысячи жителей города Докучаевск остались без водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе «министерства» чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной ДНР.

«Второго февраля в 17:00 вследствие повреждения Южнодонбасского водовода на подконтрольной ВСУ территории на Новотроицком водопроводном узле полностью перекрыто водоснабжение на город Докучаевск. Без нормального водоснабжения остается около 22 тысяч населения города», — отметили в «ведомстве».

Пока неизвестно что послужило аварии на водоводе. Как сообщает МЧС ДНР, ситуация находится под контролем, жители города могут воспользоваться городским водоемом для набора воды. «Власти» провели экстренное совещание и разработали план мероприятий. Пожарно-спасательные бригады готовы обеспечить подвоз воды населению. График подвоза воды будет сообщен дополнительно.


Похожие публикации

1-02-2017
Еще один город Донецкой области остался без воды
8-08-2016
Дружковка и частично Славянск остались без воды
26-07-2016
В Докучаевске ввели режим чрезвычайной ситуации
12-01-2016
100 тысяч жителей Запорожья остались без воды из-за аварии на водоводе
6-04-2015
Авария водопровода в Херсоне оставила без воды три тысячи человек
31-01-2015
Краматорск остался без воды

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх