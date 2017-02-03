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Энергетики ожидают «зеленый коридор» для восстановления линий в Авдеевке

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Общество / ЖКХ
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Энергетики ожидают «зеленый коридор» для восстановления линий в Авдеевке

3 февраля энергетики ДТЭК вновь и вновь делают попытки восстановить электроснабжение Авдеевки, Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции. Сегодня 3 бригады ДТЭК – 29 человек – приступили к восстановительным работам, однако были вынуждены остановится из-за угрозы обстрела.

В 7:50 бригады получили «зеленый коридор» и выехали к месту работ на одной из поврежденных высоковольтных линий электропередачи со стороны города Авдеевка. Энергетики двигались вместе с саперами ВСУ, мониторинговой группой ОБСЕ. В 8:20 от военных поступило сообщение о необходимости прекращения продвижения из-за риска возобновления обстрелов. Бригады энергетиков вынуждены были вернуться на место дислокации.

«Ежедневно, энергетики ДТЭК, рискуя жизнью, выходят на работу, чтобы вернуть свет в обесточенную Авдеевку и близлежащие села. 3 бригады энергетиков-высоковольтников вновь и вновь делают попытки во время коротких «зеленых коридоров» восстановить линии электропередачи. Ринат Ахметов поставил задачу ДТЭК, Метинвест, Гуманитарному штабу сделать все возможное, но не допустить гуманитарной катастрофы в районе Авдеевки», – сказал директор по дистрибуции электроэнергии ДТЭК Энерго Игорь Маслов.

С 30 января после полного обесточения Авдеевки бригады энергетиков ДТЭК живут в режиме круглосуточного дежурства и постоянной готовности выезжать к месту повреждения и ремонтировать линии.

1 февраля, получив долгожданный «зеленый коридор», бригада энергетиков уже находилась на месте повреждения и выполняла восстановительные работы, но внезапно начался обстрел. Энергетики прекратили работы.

2 февраля «режим тишины» также не соблюдался. Бригада выехала для восстановления, но вновь была вынуждена вернуться из-за начавшегося обстрела.


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