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Ахметов просит сделать все, чтобы восстановить электричество в Авдеевке

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Общество / ЖКХ
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Ахметов просит сделать все, чтобы восстановить электричество в Авдеевке

После прекращения огня в Авдеевке 1 февраля в 12:30 сразу же за саперами ВСУ вышли на осмотр повреждений линий электропередачи три оперативно-выездные бригады энергетиков ДТЭК. Бригады обнаружили места повреждений. Однако из-за возобновившегося обстрела вынуждены были прекратить работы.

Энергетики готовы продолжить работы, как только вновь будет дан «зеленый коридор».

«Ринат Ахметов поставил задачу всем энергетикам ДТЭК сделать возможное и невозможное, чтобы спасти от гуманитарной катастрофы обесточенную Авдеевку и близлежащие села. Наши оперативно-выездные бригады энергетиков круглосуточно дежурят и готовы приступить к восстановлению, как только прекратятся бои. Мы обеспокоены непрекращающимися обстрелами Авдеевки, Донецка, Макеевки, Ясиноватой. Над тысячам мирных жителей Донецкой области нависла реальная угроза гуманитарной катастрофы», – подчеркнул во время пресс-брифинга украинским СМИ директор по дистрибуции электроэнергии ДТЭК Энерго Игорь Маслов.


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