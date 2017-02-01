Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию готовят к запуску

По словам директора КП «Компания «Вода Донбасса»» Олега Мокрого, энергоснабжение фильтровальной станции, которая находится вблизи Донецка, удалось восстановить.
Электроснабжение станции было восстановлено в 17:20 по местному времени, сейчас станцию будут готовить к запуску.
Работы по восстановлению удалось провести благодаря усилиям Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Ремонт проходил во время визита Замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуга и двух генералов СЦКК.
Напомним, что сегодня в 9:30 Верхнекальмиусская фильтровальная станция была обесточена в результате обстрела. В связи с этим, жители Донецка, Ясиноватой, Моспино и частично Макеевки остались без водоснабжения.