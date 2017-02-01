Еще один город Донецкой области остался без воды

Из-за обстрелов Верхнекальмиусской фильтровальной станции без воды остались и жители Ясиноватой. Об этом сообщили в пресс-службе городской «администрации» Ясиноватой.
«Из-за обстрелов украинскими военными Верхнекальмиусской фильтровальной станции наш город полностью остался без воды», — заявили в «администрации».
«Власти» города совместно с сотрудниками МЧС, проводят совещание по факту ликвидации последствий обстрела, а также возобновлению водоснабжения.
Напомним, что сегодня, без водоснабжения остаются жители Донецка и Червоногвардейского района Макеевки.