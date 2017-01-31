Авдеевская больница работает в штатном режиме - глава ДонОГА

По состоянию на 00:00 температура батарей в квартирах 35-40 градусов. Температура в квартирах 16-17 градусов тепла. Авдеевский коксохим обеспечивает циркуляцию теплоносителя в теплосетях.
Авдеевская больница обеспечена мощными дизельными генераторами и работает в штатном режиме. На автономном отоплении также две школы и детский сад.
ГСЧС срочно перебрасывает в Авдеевку дополнительные технические средства: мощные генераторы, тепловые пушки, большие палатки, буржуйки, кухни, воду, продукты питания. Координационный центр усиленно работает над тем, чтобы обеспечить на утро доставку для жителей горячее питание.