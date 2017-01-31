Лента новостей

01:27
Гройсман: Углю из Донбасса пока нет альтернативы
00:38
В Авдеевке без тепла остались две тысячи детей
00:32
Авдеевская больница работает в штатном режиме - глава ДонОГА
00:27
Порошенко позвонил из Германии в Авдеевку – Жебривский
23:55
Порошенко созывает встречу в Минске
23:47
В Авдеевке запустят генератор, чтобы избежать размораживания системы отопления
21:12
Обесточена последняя линия, питавшая Авдеевский коксохимический завод
20:14
Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за обстрелов
17:11
В Марьинском районе отметили День памяти героев Крут
16:54
В «Артемсоль» подвели итоги работы за 2016 год
16:11
Мариуполь посетят главы МИД Украины и Дании
15:12
ВСУ понесли новые потери под Авдеевкой
13:59
В Селидово исчезла девочка
13:33
Участники блокады Донбасса взорвали железную дорогу
13:26
Lenovo Vibe X3 - непохожий на других
13:02
Модный макияж для лета 2017
12:44
В Бахмуте выбрали название для последней «коммунистической» улицы
12:33
Правильный подбор обуви на каблуках
12:04
В Донецке восстановили движение общественного транспорта
12:03
Красивая, но нестабильная
12:01
Энергетики готовы восстановить электроснабжение Авдеевки
11:57
Ожидание февральского транша МВФ, снижение доллара на межбанке - итоги прошедшей деловой недели
11:38
Обстрел Макеевки: Погибла женщина и три человека ранены
11:08
В Донецкой области заплатили налогов на 100 миллионов гривен больше
11:03
В Донецкой области на одного фиктивного зернотрейдера-экспортера стало меньше
23:18
Ситуация в Ясиноватой - стабильная
23:02
Основы выбора газона
21:56
В Константиновке открылось свободное пространство "D.R.U.Z.I."
21:49
ВСУ заняли важный пост под Авдеевкой
16:26
Натяжные потолки: разновидности и преимущества
15:50
Применение логистики на предприятии
14:42
Жительница Мариуполя сохраняла гранату под кроватью для самообороны
14:22
Объекты водоснабжения Донецка работают в штатном режиме - Вода Донбасса
13:43
В Донецке снаряд попал в автосервис - ранен мирный житель
13:34
Журналисты российского телеканала попали под обстрел в Макеевке
13:12
Донецк из-за обстрелов остался без воды
19:10
Печать на сувенире - оригинальное решение для каждого
11:31
Какой выбрать забор для вашего загородного дома
01:22
Сепаратисты не пропустили гуманитарную помощь от ООН
00:53
Мебель для кабинета руководителя: какой она должна быть?
00:37
Родителям на заметку. Выбираем детский манеж правильно
00:19
Независимая экспертиза установит истину
23:43
Гривна крепчает
23:39
Нормативы, которые используются для монтажа электропроводки
23:19
Как работает твердотопливный котел?
Все новости

Архив публикаций

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Авдеевская больница работает в штатном режиме - глава ДонОГА

0
51
Общество / ЖКХ
0
Авдеевская больница работает в штатном режиме - глава ДонОГА

По состоянию на 00:00 температура батарей в квартирах 35-40 градусов. Температура в квартирах 16-17 градусов тепла. Авдеевский коксохим обеспечивает циркуляцию теплоносителя в теплосетях.

Авдеевская больница обеспечена мощными дизельными генераторами и работает в штатном режиме. На автономном отоплении также две школы и детский сад.

ГСЧС срочно перебрасывает в Авдеевку дополнительные технические средства: мощные генераторы, тепловые пушки, большие палатки, буржуйки, кухни, воду, продукты питания. Координационный центр усиленно работает над тем, чтобы обеспечить на утро доставку для жителей горячее питание.


Похожие публикации

10-08-2015
Авдеевский КХЗ возобновил стабильное энергоснабжение и работает в штатном режиме
23-03-2015
Водоснабжение Донецка работает в штатном режиме
8-10-2014
Институт неотложной хирургии работает в штатном режиме
30-09-2014
Шахта им. Засядько работает в штатном режиме, 3 человека ранены в ходе обстрела, - профсоюз горняков
19-09-2014
Ландшафтный парк «Меотида» работает в штатном режиме
27-07-2014
Информация на 12.00. Железнодорожный вокзал на станции Донецк работает в штатном режиме

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх