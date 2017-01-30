В Авдеевке запустят генератор, чтобы избежать размораживания системы отопления

Сейчас в Авдеевку прибыли руководители областных структур во главе с руководителем областной военно-гражданской администрации П. Жебривским, представители компаний-поставщиков электроэнергии и газа.
Об этом сообщает заместитель председателя ДонОГА Евгений Вилинский. Также он сообщает, что на ближайшие часы газом город обеспечен.
В ближайшее время будет запущен мощный генератор для обеспечения циркуляции в системе теплоснабжения для предотвращения размораживания системы.
«Ждем разрешение СЦКК на начало восстановительных работ. Запрос отправлен сразу после обесточивания.
Не надо нагонять измену и панику. Этим вы точно не поможете, только отвлекаете наших ребят, которые сейчас делают все, чтобы вовремя восстановить системы жизнеобеспечения», - говорится в сообщении.
Как сообщает начальник ГУ ЧП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, для усиления местного подразделения полиции отправили сводный отряд из числа сотрудников главка. Полицейские будут обеспечивать общественный порядок, в случае необходимости оказывать помощь жителям.
Военно-гражданская администрация и ГСЧС делают все возможное, чтобы не допустить катастрофы в городе.
Сейчас в Авдеевке проживает около 25-тысяч человек.
До ТеБе