Энергетики готовы восстановить электроснабжение Авдеевки

С 29 января обесточена высоковольтная линия, питающая город Авдеевку. Город полностью без электричества. В условиях морозов – это ситуация, требующая срочного разрешения. Энергетики ДТЭК готовы сразу же приступить к восстановлению линии, как только прекратятся бои, и будет дан «зеленый коридор».
Обесточивание линии 110 кВ Макеевка-АКХЗ №1, которая питает город Авдеевку, произошло в 13:12 29 января в результате активных боевых действий в окрестностях города. Боевые действия продолжаются. Энергетики ДТЭК Высоковольтных сетей готовы восстановить линию сразу же после прекращения боев и предоставления военными «зеленого коридора».
Кроме того, из-за боевых действий на утро 30 января в Донецкой области обесточено еще 23 населенных пункта:
- села и поселки в Ясиноватском районе: Каменка, Веселое, Водяное, Северный, Тоненькое, Семёновка, Бердычи, хутор Петровский, Красногоровка, Сокол, Новоселовка, Соловьево, Новобахмутовка, Восход, Новопокровка, Межевое, Скучное;
- села и поселки в Бахмутском районе: Марков Яр, Лозовое;
- населенные пункты Волновахского района – с. Виноградное, Пионерское, Сопино, Бердянское.
Энергетики ДТЭК Высоковольтные сети и ДТЭК Донецкоблэнерго делают все возможное для скорейшего восстановления энергоснабжения, как только это становится возможным.