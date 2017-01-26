На дорогах ДНР проходят работы по очистке снега и льда

Ухудшение погодных условий не отразятся на дорогах самопровозглашенной ДНР, известно, что в ночь с 25 на 26 января на дороги вышло 20 единиц специальной техники, для предотвращения ледяного покрова, об этом сообщили в «министерстве» транспорта ДНР.
За ночь было очищено более 500 километров дорог междугороднего значения. Посыпка дорог противогололедной смесью началась еще вечером 25 января. Ее производили не только по улицам городов, но и на трассах. Расчистка велась с помощью специальной техники. Посыпочного материала было использовано более 250 тонн. На данный момент посыпочными материалами обработано более 2 миллионов кв. м дорожного покрытия.
Работы ведутся во всех районах городов: Донецк, Харцызск, Ясиноватая, Шахтерск, Дебальцево и в пгт. Еленовка. Что касается участков в Новоазовском районе, то там техника находится в дежурном режиме.