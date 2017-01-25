Многоэтажки Славянска оснастят бесплатными счетчиками тепла

В ответ на петицию жителей Славянский городской совет обещает в течение двух лет установить приборы учета теплоэнергии во всех многоэтажных домах.
Такое решение городской администрации опирается на "Целевую программу оснащения вводов многоэтажных жилых домов Славянск приборами учета тепловой энергии на 2017-2019 годы".
Планируется, что в 2017 и 2018 годах счетчики получат 100 многоэтажных домов. Установление еще 31 прибора оставят на 2019 год. Все расходы, связанные с закупкой и монтажом, возьмет на себя Славянский городской совет, для горожан процесс будет абсолютно бесплатным.
Реализация Целевой программы сможет начинаться после очередной сессии городского совета, когда данный проект решения поддержат депутаты.
До ТеБе