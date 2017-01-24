В Иловайске проведут газ в частный сектор

По словам «главы администрации» города Сергея Муковнина, это довоенный проект газификации частного сектора и он был заброшен. Сейчас этот проект будет реанимирован, благодаря которому бытовой газ будет получать почти семь тысяч потребителей.
«Одна часть города у нас с газом (многоэтажные дома), во второй – частном секторе – газа никогда не было. Проект по проведению газа существует, мало того, он практически выполнен. Остались незначительные работы – доложить около 200 метров трубы, поставить распределительную станцию и развести газ в дома абонентов», — сказал Муковнин.
Как заявил Муковнин, проект газификации Илловайска был разработан еще украинскими властями, однако до конца доведен не был. Далее началась война, и проект был заморожен, сейчас появилась возможность закончить начатое.
«Как только мы подведем газ, порядка семи тысяч жителей получат «голубое топливо» в свои дома», — отметил Муковнин.