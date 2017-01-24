Жители Славянска задерживают начисление субсидий

Начисление субсидий на оплату ЖКХ услуг в Славянске задерживается из-за недостаточной информированности коммунальных предприятий.
Об этом сегодня, 24 января, во время аппаратного совещания сообщила и.о. начальника городского Управления соцзащиты Ольга Лисицкая, передает До ТеБе.
По словам главы УСЗН, специалистам приходится тратить много времени на внесение исправлений в справках на субсидии. Все потому, что коммунальные предприятия Славянска обладают устаревшей информацией о своих абонентах.
- Часто коммунальные предприятия не имеют актуальной информации от своих плательщиков из-за того, что люди несвоевременно сообщают об изменениях в составе семьи или жилой площади, - пояснила Ольга Лисицкая.
По информации Славянского Управление социальной защиты населения, 29 448 семей в городе получают субсидии на оплату коммунальных услуг.