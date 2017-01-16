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Двери из МДФ своими руками

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Общество / ЖКХ
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Двери из МДФ своими руками


Для изготовления дверей из МДФ, необходима прессованная плита. Шлифованный МДФ можно купить в интернет-магазине - www.plittorgservis.com.ua/mdf-polished.html, на сайте представлена подробная таблица, в которой описаны цены и количество. При устройстве подобных дверей главный трудноисполнимый элемент – это сотовый наполнитель внутреннего пространства. В промышленных условиях он изготовляется из картона. В условиях домашней столярной мастерской его можно изготовить в виде решётки из деревянных реек толщиной 10-15 мм и шириной соответствующей толщине двери. Часть реек должна соответствовать длине двери, вторая часть реек ширине. Конкретное их количество вычисляется исходя из размеров ячеек будущей деревянной решётки. Рейки соединяются в пол дерева на ребро.

Пропилы в рейках правильные по глубине и на одинаковом расстоянии друг от друга удобно сделать на небольшой циркулярной пиле с регулируемым уровнем стола. Для этого вместо одной циркульной пилы устанавливают несколько, но одинакового диаметра, чтобы общая ширина пропила соответствовала толщине используемой рейки.

Глубина пропила настраивается высотой регулируемого стола электрической циркульной пилы и должна равняться половине ширины рейки плюс 1мм.

Для того чтобы шаг пропилов был строго одного размера, устраивают дополнительное приспособление. Заготавливают квадратную рейку, где сторона квадрата равна толщине реек для будущей сотовой решётки. Затем эту рейку закрепляют на рабочем столе распиловочного станка параллельно плоскости циркульной пилы на расстоянии от неё равному шагу ячейки решётки.

Сделав первый пропил в рейке, одевают её этим пропилом на закреплённую на столе направляющую квадратную рейку. Сделав второй пропил, надевают рейку на направляющую уже этим пропилом. Так продвигаясь, от пропила к пропилу обрабатывают всю рейку. Расстояние между пропилами при таком способе обработки будет идеально одинаковым.

Обработав, таким образом, все рейки, переходят к сборке решётки. Решётка должна получиться с запасом относительно размеров двери. Обвязку двери изготовляют на шипах. Ширину реек обвязки выбирают с точки зрения рациональной целесообразности. Со стороны замка можно использовать целую доску шириной 100-120 мм. Сначала обвязку собирают насухо. Сверху на неё кладут собранную ранее решётку и отмечают на внутренней грани обвязки места, для сверления пазов под поперечные рейки решётки. Сразу же отмечают линии для обрезки решётки до необходимых размеров.

Разбирают обвязку и сверлят пазы. Решётку обрезают с учётом запаса под шипы, которые будут входить в пазы, заготовленные на обвязке. Делают шипы нужных размеров.

Окончательная сборка каркаса двери проходит уже с применением клея на всех участках соединения. Не ожидая окончательного высыхания клея, переходят к оклейке дверей листами ДВП. Сначала заготовляют и приклеивают первый лист. Затем укладывают дверь на ровную поверхность, приклеенным листом вниз и сверху приклеивают второй лист. Дверь равномерно загружают грузом, для прижимания листа к каркасу, и оставляют в таком положении до окончательного высыхания.

Подобные двери реально изготовить путём переделки старых филёнчатых дверей. Нужно только разобрать их и удалить все внутренние части конструкции, оставив лишь внешнюю обвязку. Если в старых дверях имеется одна или несколько поперечных стяжек, внутреннюю решётку можно выполнить из нескольких частей.


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