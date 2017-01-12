Донецкая фильтровальная станция остается обесточенной

Вчера вечером 11 января примерно в 20:45, из-за обстрелов была обесточена Донецкая фильтровальная станция. Обстрелами были повреждены высоковольтные линии электропередач.
«Чиновники министерства» угля ДНР обратились к представителям миссии ОБСЕ, с просьбой обеспечить возможность обследовать и устранить повреждения.
В «министерстве» добавили, что как только появится возможность, ремонтные работы будут проведены.
Как сообщает пресс-служба КП «Вода Донбасса», сейчас без водоснабжения остается Авдеевка, частично Донецк, Ясиноватая, а также расположенные неподалеку поселки: Красный Партизан, Васильевка, Верхнеторецкое, Крутая Балка, Спартак.