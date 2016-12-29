Мирноргад лидирует среди городов Донецкой области, что создали ОСМД

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Частных ЖЭКов мало, потому что председатели путают свой карман и общественный

При создании ОСМД дадут денег на ремонт

В первом квартале года в Донецкой области создано 45 ОСМД

В Мирнограде утеплят две пятиэтажки

В Константиновке не спешат создавать ОСМД

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