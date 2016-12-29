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Мирноргад лидирует среди городов Донецкой области, что создали ОСМД

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Общество / ЖКХ
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Мирноргад лидирует среди городов Донецкой области, что создали ОСМД

В Мирнограде создано 154 объединения совладельцев многоквартирных домов, 46 появились в этом году, сообщает До ТеБе.

Программа «Местное Развития ориентирован на Громаду - III», в которой принимает участие город Мирноград помогла членам ОСМД отремонтировать многоэтажки, которые не знали ремонта много лет.

В домах провели капитальный ремонт кровли, заштукатурили трещины на фасаде, заменили окна и двери в местах общего пользования, отремонтировали подъезды, вместо старых почтовых ящиков повесили новые. Обновили системы центрального отопления, водоснабжения и водоотведения.

- Сумма проведенных работ составила 823 тысячи гривен, из них 409 тыс. гривен - средства ПРООН, 367 тыс. гривен - предоставила горсовет и 41 тис. гр. - средства ОСМД. Также в рамках проекта «МРГ-III» было отремонтировано холл Мирноградськой ООШ №5 и столовую СОШ №8, - об этом рассказала заместитель Мирноградського городского головы Римма Дроздова.


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