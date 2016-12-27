В Бахмуте сдали в эксплуатацию первую часть городских очистных сооружений

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Токио выделил Киеву почти 800 миллионов евро кредита

В Димитрово заменили 100 м трубопровода водоснабжения

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