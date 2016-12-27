В Бахмуте сдали в эксплуатацию первую часть городских очистных сооружений

В Бахмуте при участии председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского сдали в эксплуатацию первую часть городских очистных сооружений.
«Бахмутские очистные сооружения построены в 1955 году. Последний раз их ремонтировали еще в 1981 году. Мы приняли правильное решение - выделить необходимые средства и сделать один раз масштабную реконструкцию очистных сооружений и на долгое время закрыть этот вопрос», - отметил Павел Жебривский.
На первом этапе реконструкции старое технологическое оборудование станции заменено на современное энергоэффективное. Заменены инженерные сети очистных сооружений, модернизирована часть насосных систем, модернизированы песколовки, отстойники и системы биологической очистки. Проведена реконструкция систем механической очистки и цеха по высушиванию сырого осадка.
На втором этапе будет смонтировано дополнительное насосное оборудование, благоустроена территория станции и запущен цех по переработке ила на топливные брикеты и органическое удобрение. Кстати, Бахмут смонтировал такой цех одним из первых в Украине.
Реконструкция городских очистных сооружений Бахмута будет полностью завершена во втором квартале 2017 года. Общая стоимость реконструкции - 70,5 млн. грн.
Аналогичные реконструкции городских очистных сооружений продолжаются сейчас в Константиновке и Угледаре. Средства на это выделены из областного экологического фонда.