Энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено

По сообщению от КП «Вода Донбасса», энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции удалось восстановить после обстрелов, которые случились 23 декабря.
На данный момент производится промывка фильтров. Гидротехнические сооружения заполняются водой.
«Двадцать шестого декабря было восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. В настоящее время производится промывка фильтров и заполнение гидротехнических сооружений водой», — рассказали в пресс-службе.
В 13:00 был намечен пуск насосных агрегатов. В Авдеевку и ближайшие населенные пункты Донецкой области, вода начнет поступать после 18:00.
Напомним, что без водоснабжения находятся: Авдеевка, Ясиноватая, Красный Партиза, Верхнеторецкое, Васильевка, Крутая Балка и частично Донецк.