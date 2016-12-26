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Электроснабжение канала Северский Донец - Донбасс отключат для ремонта линий

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Общество / ЖКХ
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Электроснабжение канала Северский Донец - Донбасс отключат для ремонта линий

27 декабря с 8:00 до 16:30 ДТЭК Донецкоблэнерго отключит от электроснабжения все линии, питающие насосные 3-го подъема канала Северский Донец-Донбасс (СДД), что остановит подачу воды в большей части региона.

Это необходимо для ремонта 3-х линий, которые обеспечат надежность работы канала и стабильное водоснабжение в Донецкой области. 25 декабря после получения «зеленого коридора» энергетики ДТЭК Донецкоблэнерго восстановили линию 35 кВ и подали напряжение в необходимом объеме на насосные СДД. Это дало возможность возобновить подачу воды в достаточном объеме на фильтровальные станции региона.

Но для 100% надежного электроснабжения канала и работы насосных, должно работать еще три линии - одна 35 кВ и две 110 кВ, которые также повредились во время боевых действий. Их ремонт еще длится.

Факты:

● 25 декабря после получения «зеленого коридора» энергетики ДТЭК Донецкоблэнерго восстановили одну линию 35 кВ и подали напряжение в необходимом объеме на насосные 3-го подъема канала СДД.

● 26 декабря, энергетиками ДТЭК Донецкоблэнерго был получен «зеленый коридор» и начато восстановление второй поврежденной линии 35 кВ, также питающей насосные станции канала СДД.

● 27 декабря планируется восстановление двух оставшихся поврежденных линий 110 кВ, обеспечивающих надежное энергоснабжение канала. В целях безопасности работ энергетики ДТЭК Донецкоблэнерго вынуждены будут отключить обе линии энергоснабжения. Таким образом, все насосы 3-го подъема канала Северский Донец-Донбасс будут обесточены с 8:00 до 16:30 27 декабря.

● Также энергетиками была вновь восстановлена линия 110кВ, питающая Донецкую фильтровальную станцию. Однако подача воды не была возобновлена в связи с проведением технических работ на территории самой станции сотрудниками водоснабжающей организации. Поэтому пока без электро- и водоснабжения Авдеевка, частично Донецк, Ясиноватая.

Напомним, что 23 декабря в результате боевых действий были обесточены линии, питающие насосные станции третьего подъема канала Северский Донец-Донбасс и Донецкую фильтровальную станцию. В работе осталась одна насосная станция канала, запитанная из резервного источника. В результате значительно сократился объем воды, подаваемой на фильтровальные станции всего региона (Макеевскую, Мариупольские №№ 1 и 2, Верхнекальмиусскую, Енакиевские №№ 1 и 2, Красноармейскую и Великоанадольскую). Водоснабжение населения пострадавших районов осуществлялось из резервных водохранилищ.


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