Электроснабжение канала Северский Донец - Донбасс отключат для ремонта линий

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Донецкоблэнерго подал напряжение на все подстанции канала «Северский Донец – Донбасс»

Донецкоблэнерго восстановят электроснабжение насосного канала Северский Донец – Донбасс, как только прекратятся обстрелы

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